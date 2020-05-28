На неровной дороге нештатно сработало взрывное устройство
Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия установлены обстоятельства происшествия днем, 17 января 2020 года, когда на одной из улиц Саранска в салоне сгоревшего автомобиля «ВАЗ-21213» погиб 45-летний мужчина.
Следователями совместно с криминалистами и взрывотехниками было произведено множество осмотров мест происшествия, в ходе которых были зафиксированы следы и изъяты предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Был назначен и проведен ряд судебных экспертиз.
По данным следствия, водитель автомобиля погиб в результате несчастного случая, связанного с нештатным срабатыванием во время движения по неровной дороге незаконно хранившегося у него взрывного устройства, которое он, как полагает следствие, приобрел во время пребывания в местностях, где велись боевые действия.
Во время движения автомобиля произошло разрушение аэрозольных упаковок и кислородного баллона, находившихся в салоне, с воспламенением газа. В результате произошедшего водитель погиб на месте происшествия.
Следствием установлено, что смерть погибшего не явилась результатом действий посторонних лиц, в связи с чем следователем СК принято решение о прекращении уголовного дела, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.
ИСТОЧНИК KP.RU