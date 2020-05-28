На неровной дороге нештатно сработало взрывное устройство

28 Май 2020 2020-05-28T08:36:53+03:00

В Мордовии завершено расследование уголовного дела о гибели водителя в легковом автомобиле

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Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия установлены обстоятельства происшествия днем, 17 января 2020 года, когда на одной из улиц Саранска в салоне сгоревшего автомобиля «ВАЗ-21213» погиб 45-летний мужчина.

Следователями совместно с криминалистами и взрывотехниками было произведено множество осмотров мест происшествия, в ходе которых были зафиксированы следы и изъяты предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Был назначен и проведен ряд судебных экспертиз.

По данным следствия, водитель автомобиля погиб в результате несчастного случая, связанного с нештатным срабатыванием во время движения по неровной дороге незаконно хранившегося у него взрывного устройства, которое он, как полагает следствие, приобрел во время пребывания в местностях, где велись боевые действия.

Во время движения автомобиля произошло разрушение аэрозольных упаковок и кислородного баллона, находившихся в салоне, с воспламенением газа. В результате произошедшего водитель погиб на месте происшествия.

Следствием установлено, что смерть погибшего не явилась результатом действий посторонних лиц, в связи с чем следователем СК принято решение о прекращении уголовного дела, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU