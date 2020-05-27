В Пензе выявили нарушителей режима самоизоляции

27 Май 2020 2020-05-27T17:35:18+03:00

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В Пензе продолжаются профилактические рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Вчера специалисты администрации Октябрьского района совместно с сотрудниками отделов полиции №2 и №3 УМВД России по городу Пензе выявила нескольких граждан в одном из ТЦ в Арбеково.

Напоминаем, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Пензенской области введен режим повышенной готовности. Жителям предписано соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без лишней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU