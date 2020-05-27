2020-05-27T17:04:02+03:00
Общество

Автобус по Юго-Западному шоссе Саранска начнет ходить уже завтра

После нескольких месяцев поиска перевозчик, готовый работать с этим маршрутом, был найден
Анна ЧЕРНАЯ
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Долгая история с запуском автобусного маршрута №39 по Юго-Западному шоссе подходит к логическому завершению. Напоминаем, что поиски перевозчиков на этот участок, начались еще в прошлом году. Но всего компании, подававшие заявки на участие в конкурсе, в последний момент отзывали их. Мэр Петр Тултаев поручил привлекать к этому делу перевозчиков из других регионов – если среди местных так и не найдется желающих.

В марте победителем конкурса стал ИП Кемяшов Владислав Викторович. 30 апреля ему выдали свидетельство и карту маршрута. С завтрашнего дня автобус № 39 начнет работать в тестовом режиме, с 6.00 до 20.00. Интервал движения в час-пик составят 15 минут. После обкатки маршрута, график движения автобусов изменится: транспорт будет ходить до 22.00.

По информации Транспортного управления, маршрут автобуса №39 следующий: ул. Солнечная – Лямбирское шоссе – пр. 60 лет Октября – ул. Коваленко – Юго-Западное шоссе – ул. Энгельса – ул. Ульянова – ул. Гагарина – пр. 50 лет Октября – Юго-Западное шоссе – ул. Коваленко – пр. 60 лет Октября – Лямбирское шоссе – ул. Солнечная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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