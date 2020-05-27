Пензенские росгвардейцы помогли потерявшейся пенсионерке вернуться домой

27 Май 2020 2020-05-27T16:53:39+03:00

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Днем в магазин на улице Кирова зашла пожилая женщина и попросила о помощи. Пенсионерка рассказала, что не может найти свой дом, потому что забыла адрес. Сотрудники магазина тут же связались с правоохранительными органами. Уже через несколько минут экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место.

При женщине не было ни документов, ни телефона, но правоохранители смогли узнать ее имя и год рождения. Связавшись с дежурным, сотрудники смогли установить адрес предположительного проживания пенсионерки, куда и сопроводили ее. Дверь в квартиру открыл молодой человек - внук потерявшейся женщины. Мужчина поблагодарил росгвардейцев за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU