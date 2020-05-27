В Саранске выявили еще 15 случаев заболевания коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T16:33:03+03:00

Всего же по всей Мордовии за сутки диагноз подтвердился у 43 человек

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С начала эпидемии в республике коронавирусом заболели уже 1727 граждан. За последние сутки 15 новых случаев было выявлено в Саранске, шесть - в Дубенском, пять - в Краснослободском районе. Другие заболевшие - жители Рузаевского, Зубово-Полянского, Ковылкинского, Ичалковского, Чамзинского, Атяшевского, Торбеевского, Большеберезниковского и Лямбирского районов.

Большинство новых пациентов старше 60 лет, самой юной из них шесть лет, самой пожилой - 86.

К аппаратам ИВЛ подключены шесть человек. Скончались 12. Полностью выздоровели 636 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU