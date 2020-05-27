Иван Белозерцев поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

27 Май 2020 2020-05-27T16:17:13+03:00

Глава региона отметил, что в современном обществе информация имеет стратегическое значение

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По словам губернатора Пензенской области, государственные и муниципальные библиотеки выполняют функции нравственного воспитания, сохранения и передачи новым поколениям культурного наследия, становятся важнейшими информационными центрами.

Сегодня, во время эпидемии, областные учреждения продолжают работу в режиме «онлайн»: например, библиотека имени Лермонтова ведет на своем сайте и в социальных сетях видеотрансляции.

- Интернет нам сегодня помогает. Однако личное общение, всё же, заменить невозможно, - подчеркнул губернатор и выразил уверенность, что сложный эпидемиологический период скоро пройдёт, и библиотеки региона вернутся в русло очной работы со своими читателями.

После этого глава региона поздравил с победой призёров областного конкурса по продвижению чтения «И память книга оживит…», которые стали обладателями премии имени Николая Андреевича Панова, первого библиотекаря общественной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU