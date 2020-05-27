2020-05-27T16:17:13+03:00
Звезды

Иван Белозерцев поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

Глава региона отметил, что в современном обществе информация имеет стратегическое значение
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По словам губернатора Пензенской области, государственные и муниципальные библиотеки выполняют функции нравственного воспитания, сохранения и передачи новым поколениям культурного наследия, становятся важнейшими информационными центрами.

Сегодня, во время эпидемии, областные учреждения продолжают работу в режиме «онлайн»: например, библиотека имени Лермонтова ведет на своем сайте и в социальных сетях видеотрансляции.

- Интернет нам сегодня помогает. Однако личное общение, всё же, заменить невозможно, - подчеркнул губернатор и выразил уверенность, что сложный эпидемиологический период скоро пройдёт, и библиотеки региона вернутся в русло очной работы со своими читателями.

После этого глава региона поздравил с победой призёров областного конкурса по продвижению чтения «И память книга оживит…», которые стали обладателями премии имени Николая Андреевича Панова, первого библиотекаря общественной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе выявили нарушителей режима самоизоляции
Автобус по Юго-Западному шоссе Саранска начнет ходить уже завтра
Пензенские росгвардейцы помогли потерявшейся пенсионерке вернуться домой
Герой обороны Севастополя контр-адмирал Истомин
В Саранске выявили еще 15 случаев заболевания коронавирусом
Иван Белозерцев поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
«Последний звонок» в Пензенской области прозвенит на просторах интернета
Пензенцу грозит лишение свободы за «помощь» мигрантам
Вечером на трассе в Мордовии сбили пешехода
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
У Карри и Карата из Пензенского зоопарка снова пополнение [ВИДЕО]
Дезинфекция в цехах компании «СтанкоМашСтрой» проводится ежедневно
В Мордовии организована доследственная проверка
Тракторист ударил инспектора ДПС
В Мордовии несколько детей заразились коронавирусом от родителей
С начала мая домой из-за рубежа вернулись еще 35 пензенцев
Саранский участковый, спасший грудного ребенка, получил государственную награду
Мобильное приложение «ТНС энерго» заменит визит в офис компании
В Саранске продолжают наказывать за нарушение масочно-перчаточного режима
Рядом со Спасским собором в Пензе появятся два памятника
День города в Пензе планируют отметить в сентябре
Обновленный Дом культуры в Лунинском районе откроется в следующем году
В пятницу в Пензе ограничат продажу алкоголя
Сотрудник ДПС ударил водителя и его супругу
Медсестра попросила о помощи через социальные сети
Квартиры дадут медикам, одаренным молодым специалистам
Люди верят народной газете «Комсомольская правда»