«Последний звонок» в Пензенской области прозвенит на просторах интернета
Начнется он 29 мая в 9.00 с линеек, которые школы проведут в зависимости от имеющихся технических возможностей на электронных платформах или в социальных сетях.
В 12.00 состоится общая акция «Последний школьный звонок». Выпускникам предлагается в это время выглянуть из окна дома и позвонить в колокольчик.
Также 25 мая в интернете стартовал челлендж под хэштэгом #ВыпускникПензенскойобласти2020: с ним ребята и девчонки публикуют свои школьные фото. Помимо этого, выпускники оформили окна изображением символа окончания учебного года - колокольчика. Челлендж продлится до 29 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU