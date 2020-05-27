«Последний звонок» в Пензенской области прозвенит на просторах интернета

27 Май 2020 2020-05-27T15:39:11+03:00

Как и по всей стране, праздник выпускников в этом году пройдет в онлайн-формате

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Начнется он 29 мая в 9.00 с линеек, которые школы проведут в зависимости от имеющихся технических возможностей на электронных платформах или в социальных сетях.

В 12.00 состоится общая акция «Последний школьный звонок». Выпускникам предлагается в это время выглянуть из окна дома и позвонить в колокольчик.

Также 25 мая в интернете стартовал челлендж под хэштэгом #ВыпускникПензенскойобласти2020: с ним ребята и девчонки публикуют свои школьные фото. Помимо этого, выпускники оформили окна изображением символа окончания учебного года - колокольчика. Челлендж продлится до 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU