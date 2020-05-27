2020-05-27T14:01:23+03:00
Происшествия

Пензенцу грозит лишение свободы за «помощь» мигрантам

Мужчина зарегистрировал в своей квартире семь гостей из ближнего зарубежья
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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42-летний пензенец будет привлечен к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области получили информацию о том, что мужчина заключил трудовые договоры с десятью гражданами Кыргызской Республики. Семь из них он зарегистрировал в своей квартире на улице Слесарной.

Во время проверки в начале мая в жилище обнаружился только сам хозяин. Признаков того, что, кроме мужчины, в квартире проживают еще семь человек, правоохранители не нашли.

42-летний мужчина признался в том, что сознательно нарушил закон: мигранты попросили помочь им продлить срок пребывания на территории страны, фиктивно зарегистрировав у тебя. За свое содействие гражданин получил денежное вознаграждение.

По фактам организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранца возбуждены уголовные дела. В первом случае санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, во втором случае – лишение свободы на срок до трёх лет или штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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