2020-05-27T13:32:58+03:00
Происшествия

Вечером на трассе в Мордовии сбили пешехода

25-летний парень скончался до приезда медиков
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в 21.00 на третьем километре автодороги сообщением Саранск – Сурское – Ульяновск – Комсомольский 18-летний парень за рулем «ВАЗ-21124», совершил наезд на 25-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Водитель не заметил пострадавшего из-за отсутствия на одежде того световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход скончался на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи. По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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