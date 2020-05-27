Вечером на трассе в Мордовии сбили пешехода

27 Май 2020 2020-05-27T13:32:58+03:00

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Вчера в 21.00 на третьем километре автодороги сообщением Саранск – Сурское – Ульяновск – Комсомольский 18-летний парень за рулем «ВАЗ-21124», совершил наезд на 25-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Водитель не заметил пострадавшего из-за отсутствия на одежде того световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход скончался на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи. По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU