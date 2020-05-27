2020-05-27T12:42:31+03:00
Дом. Семья

У Карри и Карата из Пензенского зоопарка снова пополнение [ВИДЕО]

Всего волчат семеро, и самые любопытные из них уже покидают логово
Анна ЧЕРНАЯ
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До этого у Карри и Карата уже были детеныши. Этот очаровательный малыш появился на свет несколько лет назад (фото пресс-службы зоопарка)До этого у Карри и Карата уже были детеныши. Этот очаровательный малыш появился на свет несколько лет назад (фото пресс-службы зоопарка)
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Пензенский зоопарк по-прежнему закрыт для посещения из-за коронавируса, но его сотрудники радуют горожан фото и видео со своими питомцами, а также свежими новостями.

А новости действительно есть: некоторое время назад канадские волки снова стали родителями. Карри родила семерых волчат. Вчера двое самых смелых детенышей впервые покинули логово, где до этого они жили под неусыпным контролем своей мамы, сделав первые маленькие шажочки на свежем воздухе.

Когда малыши подрастут, они обретут новые дома в других зоопарках.

Волчата из Пензенского зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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