Дезинфекция в цехах компании «СтанкоМашСтрой» проводится ежедневно

27 Май 2020 2020-05-27T10:47:16+03:00

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На предприятии «СтанкоМашСтрой», в рамках профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, проводится дезинфекция всех производственных помещений. Ежедневно, для обеспечения безопасности и сохранения здоровья сотрудников, согласно предписаниям Роспотребнадзора, обрабатывают сборочные цеха, складские и административные помещения. Проводится дезинфекция каждого рабочего места, станков, автоматов и другого оборудования, с которым контактируют рабочие.

Санитарная обработка осуществляется специальным дезинфицирующим раствором, уничтожающим возбудителей вирусных инфекций, но при этом безопасным для человека и окружающей среды.

Вместе с тем, на предприятии реализуются и другие меры профилактики. Ежедневно сотрудникам, присутствие которых необходимо для обеспечения производственного процесса, измеряется температура тела и выдаются средства индивидуальной защиты -маски, перчатки, растворы обеззараживания. Соблюдается санитарная дистанция.

Соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм и мер безопасности в условиях пандемии позволяет не допустить распространения инфекции среди сотрудников и продолжить работу предприятия в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU