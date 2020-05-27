2020-05-27T10:09:56+03:00
Общество

В Мордовии организована доследственная проверка

В социальной сети размещена информация о невыплате медицинскому работнику положенных денежных средств
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
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В одной из социальных сетей, а также в региональных СМИ размещена информация о том, что медицинская сестра ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №4», работавшая в отделении с больными с подтвержденными диагнозами коронавирусная инфекция, не получила положенные доплаты.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Мордовия организована доследственная проверка. Предстоит установить размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработника, дать правовую оценку действиям должностных лиц медицинского учреждения.

Кроме того, следствие даст оценку иным доводам, указанным в публикации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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