Тракторист ударил инспектора ДПС

27 Май 2020 2020-05-27T09:17:37+03:00

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти

Изменить размер текста: A A

9 мая в селе Наскафтым Шемышейского района подозреваемый, управлявший трактором, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД районного отделения полиции. Поскольку имелись признаки нахождения его в состоянии опьянения, полицейский потребовал, чтобы мужчина проследовал с ними для проведения освидетельствования.

Водитель трактора попытался скрыться от сотрудников полиции. Инспектор ДПС догнал его, злоумышленник начал оказывать сопротивление, на предупреждения об уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти не реагировал. После нескольких ударов руками инспектор ДПС упал, получив ушиб груди, не расценивающийся как вред здоровью. Противоправные действия мужчины были пресечены полицейскими, он был доставлен в отдел полиции для составления административного материала.

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области в отношении жителя Шемышейского района 1998 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU