В Мордовии несколько детей заразились коронавирусом от родителей

26 Май 2020 2020-05-26T17:07:03+03:00

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По данным регионального штаба, сегодня коронавирус подтвердился у 16 жителей г.о. Саранск и 12 граждан из Рузаевского района. Остальные случаи заражения выявлены в Атяшевском, Торбеевском, Чамзинском, Теньгушевском, Старошайговском, Кадошкинском, Кочкуровском и Дубенском районах.

14 человек из числа новых выявленных больных в возрасте старше 60 лет; восемь – несовершеннолетние. Практически во всех случаях с заболеваниями детей и подростков коронавирус ранее был диагностирован у их родителей.

Всего в республике выявлено 1684 случая COVID-19. Полностью выздоровели 568 человек. Скончались 12.

ИСТОЧНИК KP.RU