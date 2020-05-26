2020-05-26T17:00:26+03:00
Общество

С начала мая домой из-за рубежа вернулись еще 35 пензенцев

Содействие приезжающим оказало правительство региона
Анна ЧЕРНАЯ
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Еще 35 пензенцев, из-за эпидемии застрявших в США, Вьетнаме, Японии, Израиле, Франции, Индии, Турции, Танзании, Узбекистане, Венгрии, Кипре и Греции, вернулись домой. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатор области Дина Черемушкина.

Пензенцев доставили спецтранспортом из аэропортов Москвы, Самары, Казани и Сочи. Теперь им предстоит 14-дневная самоизоляция.

- Всего за два месяца из-за рубежа вернулся 61 житель региона. Еще 123 пензенца по-прежнему остаются в 38 странах мира, - отметила Дина Черемушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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