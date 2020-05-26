Саранский участковый, спасший грудного ребенка, получил государственную награду

26 Май 2020 2020-05-26T16:46:28+03:00

Летом прошлого года Василий Мартынов остановил местного жителя, который грозился сбросить с балкона собственную дочь

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Сегодня Министр внутренних дел по Республике Мордовия полковник полиции Борис Шейнкин вручил участковому уполномоченному полиции ОП №1 УМВД России по го Саранск лейтенанту полиции Василию Мартынову медаль «За отличие в охране общественного порядка». Указо награждении был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 20 марта.

Напомним, 19 августа прошлого года участковый сумел остановить местного жителя, грозившегося выбросить с балкона свою дочь. В том же месяце полицейского и еще нескольких граждан, участвовавших в спасательной операции, наградил глава РМ Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU