Саранский участковый, спасший грудного ребенка, получил государственную награду
Сегодня Министр внутренних дел по Республике Мордовия полковник полиции Борис Шейнкин вручил участковому уполномоченному полиции ОП №1 УМВД России по го Саранск лейтенанту полиции Василию Мартынову медаль «За отличие в охране общественного порядка». Указо награждении был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 20 марта.
Напомним, 19 августа прошлого года участковый сумел остановить местного жителя, грозившегося выбросить с балкона свою дочь. В том же месяце полицейского и еще нескольких граждан, участвовавших в спасательной операции, наградил глава РМ Владимир Волков.
ИСТОЧНИК KP.RU