2020-05-26T16:46:28+03:00
Общество

Саранский участковый, спасший грудного ребенка, получил государственную награду

Летом прошлого года Василий Мартынов остановил местного жителя, который грозился сбросить с балкона собственную дочь
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Сегодня Министр внутренних дел по Республике Мордовия полковник полиции Борис Шейнкин вручил участковому уполномоченному полиции ОП №1 УМВД России по го Саранск лейтенанту полиции Василию Мартынову медаль «За отличие в охране общественного порядка». Указо награждении был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 20 марта.

Напомним, 19 августа прошлого года участковый сумел остановить местного жителя, грозившегося выбросить с балкона свою дочь. В том же месяце полицейского и еще нескольких граждан, участвовавших в спасательной операции, наградил глава РМ Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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