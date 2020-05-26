Мобильное приложение «ТНС энерго» заменит визит в офис компании

26 Май 2020 2020-05-26T16:35:34+03:00

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Приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств предоставляет клиентам возможность взаимодействия с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов.

Мобильный сервис обеспечивает дистанционный доступ потребителей ко всем услугам компании.Имея под рукой смартфон либо планшет можно из любого места и в любое время произвести необходимые операции, связанные с энергоснабжением:

- передать показания прибора учета;

- оплатить счета без комиссии;

- скачать квитанции, в том числе за предыдущие месяцы;

- добавить под управление лицевые счета по всем своим объектам;

- отследить историю переданных показаний и произведенных платежей.

Кроме того, пользователям доступна функция направления со своего мобильного устройства обращений в ООО «ТНС энерго Пенза» и оперативного получения от специалистов ответов на интересующие вопросы.Таким образом, для получения консультации и взаимодействия с сотрудниками компании нет необходимости в очном посещении центров обслуживания, соответственно, отпадают риски, связанные с заражением коронавирусной инфекцией.

Стоит помнить, что абоненты, зарегистрированные в «Личном кабинете», могут пользоваться мобильным приложением без регистрации. Для входа в приложение достаточно ввести номер лицевого счёта и уже имеющийся пароль от «Личного кабинета». Данная система действует и в обратном направлении - пользователям, зарегистрировавшимся в мобильном приложении, автоматически предоставляется доступ и к «Личному кабинету» на сайте компании.

Приложение «ТНС энерго» доступно для устройств, работающих на платформе iOSи AndroidOS. Более подробно с ним можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU