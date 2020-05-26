В Саранске продолжают наказывать за нарушение масочно-перчаточного режима

26 Май 2020 2020-05-26T16:06:29+03:00

Сегодня во время утреннего рейда было составлено девять протоколов

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Со вчерашнего дня общественный транспорт Саранска работает в обычном режиме. Автобусы и троллейбусы между рейсами обрабатываются, но соблюдать правила безопасности обязаны и пассажиры: с 13 мая проезд в общественном транспорте города разрешен только при наличии маски и перчаток.

Соблюдение данного Указа Главы РМ контролируют специальные группы, в которые входят сотрудники мэрии, правоохранительных органов, транспортного управления. Сегодня утром они проверили 516 единиц общественного транспорта. Пассажирам, находящимся без масок или перчаток, были сделаны замечания. 194 жителя надели маски и перчатки на месте, на девятерых были составлены протоколы.

Напоминаем: за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU