2020-05-26T15:54:48+03:00
Общество

Рядом со Спасским собором в Пензе появятся два памятника

Сегодня площадки для монументов осмотрел губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Первый памятник – фигуры Петра и Февронии Муромских – уже отлит. Он будет установлен на подъеме, ведущем к храму с улицы Кирова. Торжественное открытие монумента планируется провести в День семьи, любви и верности.

- Памятник великолепный, место выбрано хорошее, - отметил Иван Белозерцев. - Надо подготовить площадку, установить постамент, наладить освещение.

Вторым монументов станет памятник Матери, который будет расположен на подходе к собору с улицы Московской.

Также в ходе поездки глава Пензенской области осмотрел основное помещение собора, где почти подошли к концу отделочные работы. Через несколько дней рабочие приступят к установке иконостаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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