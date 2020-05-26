Рядом со Спасским собором в Пензе появятся два памятника

26 Май 2020 2020-05-26T15:54:48+03:00

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Первый памятник – фигуры Петра и Февронии Муромских – уже отлит. Он будет установлен на подъеме, ведущем к храму с улицы Кирова. Торжественное открытие монумента планируется провести в День семьи, любви и верности.

- Памятник великолепный, место выбрано хорошее, - отметил Иван Белозерцев. - Надо подготовить площадку, установить постамент, наладить освещение.

Вторым монументов станет памятник Матери, который будет расположен на подходе к собору с улицы Московской.

Также в ходе поездки глава Пензенской области осмотрел основное помещение собора, где почти подошли к концу отделочные работы. Через несколько дней рабочие приступят к установке иконостаса.

ИСТОЧНИК KP.RU