День города в Пензе планируют отметить в сентябре
12 июня в Пензе отмечается День города, но в связи с эпидемией коронавируса, в этом году проведение массовых мероприятий, скорее всего, будет невозможным.
– Нам нужно проработать вопрос переноса празднования Дня города на более поздний срок, ориентировочно, на сентябрь, – отметил мэр Андрей Лузгин.
День России, который отмечается также 12 июня, пройдет с соблюдением требований режима повышенной готовности и самоизоляции граждан.
– Остается почти две недели, надо сформировать окончательный план мероприятий и акций, которые мы можем организовать в сложившихся условиях, – уточнил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU