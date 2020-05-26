День города в Пензе планируют отметить в сентябре

26 Май 2020 2020-05-26T15:44:37+03:00

Речь об этом зашла сегодня в ходе планерки в городской администрации

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12 июня в Пензе отмечается День города, но в связи с эпидемией коронавируса, в этом году проведение массовых мероприятий, скорее всего, будет невозможным.

– Нам нужно проработать вопрос переноса празднования Дня города на более поздний срок, ориентировочно, на сентябрь, – отметил мэр Андрей Лузгин.

День России, который отмечается также 12 июня, пройдет с соблюдением требований режима повышенной готовности и самоизоляции граждан.

– Остается почти две недели, надо сформировать окончательный план мероприятий и акций, которые мы можем организовать в сложившихся условиях, – уточнил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU