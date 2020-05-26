Обновленный Дом культуры в Лунинском районе откроется в следующем году
Накануне объект посетила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
Строительные работы начались в мае прошлого года, в соответствии с контрактом первый этап будет завершен в октябре 2020 года. Общая стоимость работ составляет 70 141,25 тыс. рублей.
- В настоящий момент ведутся работы по устройству главного входа, кирпичных перегородок и монолитного перекрытия внутри здания, монтажу внутреннего электроосвещения и электрооборудования. Все работы выполняются в соответствии с графиком, - сообщила Татьяна Курдова.
Полностью завершить реконструкцию районного Дома культуры Лунинского района планируется в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU