2020-05-26T12:56:26+03:00
Звезды

Обновленный Дом культуры в Лунинском районе откроется в следующем году

Реконструкция учреждения в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» продолжается
Анна ЧЕРНАЯ
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Накануне объект посетила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Строительные работы начались в мае прошлого года, в соответствии с контрактом первый этап будет завершен в октябре 2020 года. Общая стоимость работ составляет 70 141,25 тыс. рублей.

- В настоящий момент ведутся работы по устройству главного входа, кирпичных перегородок и монолитного перекрытия внутри здания, монтажу внутреннего электроосвещения и электрооборудования. Все работы выполняются в соответствии с графиком, - сообщила Татьяна Курдова.

Полностью завершить реконструкцию районного Дома культуры Лунинского района планируется в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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