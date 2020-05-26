В пятницу в Пензе ограничат продажу алкоголя

26 Май 2020 2020-05-26T12:26:18+03:00

Это связано с проведением в городе «Последнего звонка»

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29 мая с с 8.00 до 23.00 руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендуется ограничить на своих точках продажу алкогольной продукции.

Администрациям районов города Пензы поручено организовать оперативные группы в целях осуществления контроля за соблюдением прав несовершеннолетних лиц при реализации алкогольной продукции в объектах торговли. Во время обходов будет проводиться информационно-разъяснительная работа с руководителями объектов потребительского рынка, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU