В пятницу в Пензе ограничат продажу алкоголя
Это связано с проведением в городе «Последнего звонка»
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29 мая с с 8.00 до 23.00 руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендуется ограничить на своих точках продажу алкогольной продукции.
Администрациям районов города Пензы поручено организовать оперативные группы в целях осуществления контроля за соблюдением прав несовершеннолетних лиц при реализации алкогольной продукции в объектах торговли. Во время обходов будет проводиться информационно-разъяснительная работа с руководителями объектов потребительского рынка, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия.
ИСТОЧНИК KP.RU