Сотрудник ДПС ударил водителя и его супругу

26 Май 2020 2020-05-26T11:09:31+03:00

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Вечером 15 января 2019 года в селе Атюрьево сотрудники госавтоинспекции на служебном автомобиле следовали за 50-летним водителем «Рено Меган III» с целью его проверки, в том числе на состояние алкогольного опьянения. Мужчина подъехал к дому и вышел из автомобиля, когда к указанному месту подъехал экипаж ДПС. У водителя были установлены признаки алкогольного опьянения.

Затем, не имея на то законных оснований, обвиняемый применил физическое насилие не только в отношении водителя, но и ударил его супругу, когда она пыталась защитить мужа от противоправных действий сотрудника полиции. В итоге мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшему были причинены телесные повреждения, повлекшие в совокупности легкий вред здоровью, а у его супруги были зафиксированы кровоподтеки на голени.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» завершено.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, несмотря на то, что обвиняемый вину не признал, следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU