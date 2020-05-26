2020-05-26T09:03:03+03:00
Общество

Медсестра попросила о помощи через социальные сети

Глава Мордовии Владимир Волков поручил во всех деталях разобраться в ситуации
Виктор ВИКТОРОВ
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Большой резонанс вызвало обращение через социальные сети медсестры ГБУЗ РМ РКБ №4 Е.А. Петровой о тяжёлой жизненной ситуации, в которой оказалась её семья, и о чёрством отношении руководства больницы.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, министр здравоохранения республики Олег Маркин прокомментировал данное обращение. «Ситуация действительно очень тяжёлая. Елена Александровна потеряла близкого человека, заболела вся её семья. Она добросовестно выполняла свой служебный долг, и наша обязанность максимально помочь ей.

Глава Мордовии Владимир Волков сегодня поручил мне во всех деталях разобраться в ситуации, лично переговорить с Еленой Александровной, оказать ей и её семье всю необходимую помощь. Я уже пообщался с ней, извинился перед нею за коллег, чья роль в этой истории будет тщательно проанализирована.

Каждый упомянутый факт сейчас проверяется, для чего уже сформирована специальная ведомственная комиссия. Действиям и словам ответственных лиц будет дана принципиальная оценка, тем более, что, насколько мне известно, есть риск, что подобный случай – не единичный. Мы не оставим факты без внимания, сделаем всё, чтобы ни одного человека не оставить наедине с бедой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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