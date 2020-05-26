2020-05-26T08:41:55+03:00
Общество

Квартиры дадут медикам, одаренным молодым специалистам

По обращению губернатора Ивана Белозерцева инициирована передача 200 квартир в собственность Пензенской области
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Речь идёт о квартирах в двух многоквартирных домах, находящихся на улице Антонова в Пензе. Данные жилые объекты построены за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Инициатором перевода недвижимости в собственность Пензенской области выступил глава региона.

«В этом году часть квартир с ремонтом, подготовленных для проживания, планирую передать медицинским работникам. Прошу подготовить предложения по условиям передачи», - это решение Иван Белозерцев озвучил на совещании с главами городских округов и муниципальных образований в понедельник, 25 мая.

«У нас много молодёжи – одарённой, грамотной. Начинающие специалисты готовы сегодня работать, но им нужна поддержка во всех отношениях и, прежде всего, помощь в приобретении жилья», - отметил глава областной исполнительной власти. В районах, по словам Ивана Белозерцева, также необходимо обеспечивать медработников жильём.

«Важно, чтобы молодые врачи и хорошие специалисты оставались и работали в Пензенской области», - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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