2020-05-25T21:53:47+03:00
Общество

Люди верят народной газете «Комсомольская правда»

Чувства чести и правды, творчества, бескомпромиссности сохранялись в газете всегда
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Роман Чернов во время прямой линии в «Комсомольской правде» (фото из архива редакции)Роман Чернов во время прямой линии в «Комсомольской правде» (фото из архива редакции)
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Красивая дата - 95. Менялось время, цели, приоритеты. Мне нравится, что чувства чести и правды, творчества, бескомпромиссности сохранялись в газете всегда. Без «Комсомолки», как по-дружески величают народную газету, ощущение координат этого справедливого и талантливого мира будет как недопетый куплет.

Живите долго, «комсомольцы». Вы нужны нам и стране. У нас у всех еще много работы. Ваша отстраненность, не ангажированность в региональных дискуссиях позволяют высказывать точку зрения без оглядки на преобладающие настроения.

В полной мере ощутил, как относятся люди к «Комсомольской правде», когда вы пригласили меня, в ту пору мэра Пензы, на прямую линию. Получилось не срежиссированное действо с мирными вопросами и заранее подготовленными ответами.

А откровенный разговор. Вместо запланированных двух часов прямая линия длилась восемь. Искренность, тревога звонивших, а порой просто отчаяние буквально заставляли решать проблемы немедленно: подключение специалистов, выезд по проблемным адресам ремонтных бригад, извинения, если оперативно не получалось помочь. И огромное удовлетворение, когда авторы звонков к концу рабочего дня звонили вновь и с изумлением благодарили за помощь.

Пожалуй, главное ощущение того дня сохранилось до сих пор: люди верят, что в «Комсомолку» не приходят просто покрасоваться в ораторском искусстве.

Такими и оставайтесь, друзья. Хорошо, когда есть доверие у людей.

С днем рождения читателей газеты, сайта penza.kp.ru в Пензенской области и Республике Мордовия. С праздником и коллектив Издательского дома «Комсомольская правда» в Пензе».

Роман Чернов, экс-мэр Пензы

ИСТОЧНИК KP.RU

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