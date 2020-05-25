2020-05-25T20:02:21+03:00
Общество

Поздравление Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова с 95-летием газеты «Комсомольская правда»

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Уважаемые сотрудники редакционного коллектива! Дорогие ветераны газеты!

Сердечно поздравляю вас с ярким, знаменательным юбилеем – 95-летием выхода в свет первого номера легендарной и популярной среди миллионов читателей «Комсомольской правды».

За свою почти вековую историю «Комсомолка» из печатного издания превратилась в крупнейший российский мультимедийный холдинг, сохранив при этом свои уникальные традиции и стиль.

Газета всегда остро чувствовала эпоху, шла в ногу со своими современниками, жила их проблемами и успехами, отражая все значимые даты и преобразования в общественной и политической жизни страны. На страницах издания всегда есть место для различных точек зрения и свободной дискуссии по самым важным и насущным темам. Убежден, это связано, прежде всего, с вашим искренним служением делу, ответственной гражданской позицией главного редактора и высоким профессиональным мастерством журналистов.

Отрадно отметить, что между Республикой Мордовия и «Комсомольской правдой» на протяжении многих лет сохраняются теплые и дружеские отношения. Вы стали свидетелями и летописцами всех крупнейших событий, происходивших в регионе за последние годы. А ваши корреспонденты удостаивались республиканских наград, становились лауреатами журналистских конкурсов Главы Республики Мордовия. Мы благодарим вас за совместную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Желаю редакции «Комсомольской правды» новых благодарных читателей, интересных проектов и стабильных тиражей.

Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям! Легкости, твердости и остроты пера!

Глава Республики Мордовия В. Д. Волков

ИСТОЧНИК KP.RU

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