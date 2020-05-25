Поздравление губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с 95-летием газеты «Комсомольская правда»

25 Май 2020 2020-05-25T19:55:56+03:00

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Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления со знаменательным событием - 95-летием вашей замечательной газеты - одного из старейших и авторитетных изданий нашей страны!

Проходят годы, десятилетия, меняются поколения сотрудников, оформление газеты, но неизменными остаются приоритеты «Комсомолки» - преданность своим читателям, стремление всегда быть в центре значимых общественно-политических событий, сообщать только правдивую, актуальную и полезную информацию. Все это позволяет коллективу редакции делать каждый номер интересным и востребованным, завоевывать широкое общественное признание и авторитет.

Уверен, что и в дальнейшем вы сумеете с успехом реализовать все перспективные проекты, вывести ваше прекрасное издание на новые рубежи творческих свершений!

В этот торжественный день искренне желаю вам удачи во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, благополучия, счастья!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU