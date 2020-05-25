2020-05-25T17:40:35+03:00
Происшествия

Пенсионер из Пензенской области предстанет перед судом за изготовление самострелов

В его отношении возбуждено семь уголовных дел
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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В январе этого года в полицию Мокшанского района поступила информация из больницы, в которую был госпитализирован пожилой местный житель с огнестрельным ранением глаза. Выехавшие на место жительство пострадавшего правоохранители обнаружили в доме три самодельных деревянных предмета с металлической трубкой – так называемых самострелов-поджигов, а также порох. По итогам было возбуждено семь уголовных дел по факту изготовления кустарным способом оружия, его незаконного хранения, а также хранения взрывчатых веществ.

Сам пенсионер позже рассказал полицейским, что после освобождения из колонии (он отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом), проживал один. От нечего делать решил вспомнить юность и изготовить самострелы из подручных материалов, один из которых опробовал 10 января. Однако испытание пошло не по плану: самострел разорвало на части, одна из которых выбила мужчине глаз. Добравшись до почты рядом со своим домом, пенсионер попросил вызвать ему «скорую помощь».

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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