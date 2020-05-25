2020-05-25T16:38:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии подтвердились еще 34 новых случая заболевания коронавирусом

Всего же с начала эпидемии им заболели 1646 человек
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания. По данным регионального штаба, больше половины новых случаев приходится на Рузаевский район, остальные выявлены в Саранске, Ардатовском, Краснослободском, Лямбирском, Ромодановском, Зубово-Полянском, Чамзинском, Инсарском районах. Новые пациенты, в большинстве, – лица среднего возраста: от 30 до 50 лет, самому младшему 10 лет, самому старшему – 65.

Полностью выздоровели 553 человека. Скончались 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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