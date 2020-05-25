Пензенская картинная галерея обменяется экспонатами с Третьяковкой

25 Май 2020 2020-05-25T15:10:45+03:00

Учреждение примет участие в масштабной выставке «Роберт Фальк», которая откроется в Москве в конце года

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На выставку отправятся две работы художника из коллекции Пензенской картинной галереи – «Крымский пейзаж. Коктебель» (1914) и «Портрет художника Минчина» (1931). Учитывая важность этих полотен для основной экспозиции областного музея, Третьяковская галерея согласилась временно одолжить «Натюрморт с зеленой бутылкой» (1921) Василия Рождественского и «Натюрморт с искусственными цветами (Розовые цветы на чёрном фоне)» Алексея Куприна (1918) из своего собрания.

Выставка работ Роберта Фалька пройдет в Москве в декабре 2020- апреле 2021 гг. В экспозиции будет представлено свыше 250 произведений из музейных и частных собраний России, Армении и Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU