2020-05-25T14:54:22+03:00
Происшествия

В Мордовии нетрезвый водитель без прав покалечил себя и пассажирку, съехав в кювет

В результате ДТП автомобиль перевернулся
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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В ночь на воскресение на автодороге между селами Ширингуши и Жуковка 19-летний водитель за рулем «ВАЗ-21150» съехал на обочину и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП юноша, а также его 21-летняя пассажирка были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Зубово–Полянская РБ».

По информации сотрудников, водитель в момент аварии был пьян, а также находился за рулем без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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