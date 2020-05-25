В Мордовии нетрезвый водитель без прав покалечил себя и пассажирку, съехав в кювет

25 Май 2020 2020-05-25T14:54:22+03:00

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В ночь на воскресение на автодороге между селами Ширингуши и Жуковка 19-летний водитель за рулем «ВАЗ-21150» съехал на обочину и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП юноша, а также его 21-летняя пассажирка были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Зубово–Полянская РБ».

По информации сотрудников, водитель в момент аварии был пьян, а также находился за рулем без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU