В Мордовии нетрезвый водитель без прав покалечил себя и пассажирку, съехав в кювет
В результате ДТП автомобиль перевернулся
ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
Изменить размер текста:
В ночь на воскресение на автодороге между селами Ширингуши и Жуковка 19-летний водитель за рулем «ВАЗ-21150» съехал на обочину и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП юноша, а также его 21-летняя пассажирка были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Зубово–Полянская РБ».
По информации сотрудников, водитель в момент аварии был пьян, а также находился за рулем без прав.
ИСТОЧНИК KP.RU