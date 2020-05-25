2020-05-25T14:31:07+03:00
Общество

ЕГЭ в Пензенской области в этом году сдадут 5 777 выпускников

Экзамены будут проходить с 29 июня по 20 июля
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня губернатор Иван Белозерцев поручил организовать «горячие линии» по вопросам проведения Единого государственного экзамена. Напомним, что в этом году экзамены сдадут только выпускники 11-х классов, которые будут поступать в вузы – всего 5 777 человек. Испытания стартуют 29 июня и будут длиться почти месяц. Также предусмотрены резервные дни сдачи ЕГЭ и вторая волна вступительных испытаний. В вузах документы начнут принимать в августе.

- Это позволит ребятам и из первой, и из второй волны спокойно сдать экзамены и подать документы в то учебное заведение, которое они выбрали, - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Экзамены пройдут в условиях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. В настоящее время специалисты проводят подготовку аудиторий.

- Нужно организовать «горячие линии» в министерстве образования Пензенской области, в управлениях и отделах образования городов и районов, - поручил губернатор Иван Белозерцев. - У людей могут быть разные вопросы, как традиционные, связанные с проведением ЕГЭ, так и возникающие в связи с условиями распространения коронавирусной инфекции: например, что делать, если ребенок заболел или обязан находиться на самоизоляции. Их нужно решать в соответствии с законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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