2020-05-25T14:13:06+03:00
Общество

В Ромодановском районе Мордовии в рамках нацпроекта строят детский сад

Его открытие запланировано уже на это лето
Анна ЧЕРНАЯ
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В прошлом году в селе Белозерье Ромодановского района Мордовии стартовало строительство детского сада на 160 мест в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость проекта – более 163 миллионов рублей. Открытие запланировано на лето.

Многодетная мама Лилия Манерова ждет открытия учреждения с нетерпением:

- Сейчас я в декретном отпуске, но у меня уже есть трое сыновей и дочка. Радует, что государство не забывает о своих гражданах: скоро в селе откроется современный детский сад. Кроме домашнего воспитания мои дети смогут развиваться в социуме, общаться и играть со своими сверстниками, с ними будут заниматься педагоги. А я смогу быстрее выйти на свою работу.

Глава Белозерьевского сельского поселения Рясим Салихов отмечает, что открытие сада не только решит проблему подготовки детей к школе, но и позволит создать новые рабочие места:

- От имени всех жителей Белозерья хочу сказать спасибо руководству республики и района. Мы всегда чувствуем им поддержку.

СПРАВКА «КП»

Село Белозерье Ромодановского района – одно из самых больших татарских сел не только Мордовии, но и Поволжья. Здесь проживает более трех тысяч человек. Ежегодно рождается от 50 до 60 малышей, в 146 семьях воспитывается по три и более ребенка. Сегодня в Белозерье 360 детей до семи лет и 349 обучается в местной школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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