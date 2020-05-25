В Пензенской области подготовят пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения
Глава региона указал на необходимость приведения в порядок некоторых районных больниц.
- Объявляю пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения Пензенской области, - поставил задачу Иван Белозерцев. - Часть больниц мы уже привели в порядок или начали приводить. Но сегодня необходимо систематизировать эту работу в виде программы. Люди должны лечиться в комфортных условиях.
Глава областной исполнительной власти поручил подготовить конкретные предложения по обновлению помещений и материально-технической базы лечебных заведений, определить перечень больниц, где будет проведён ремонт, а также объём его финансирования.
ИСТОЧНИК KP.RU