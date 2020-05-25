В Пензенской области подготовят пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения

25 Май 2020 2020-05-25T14:03:31+03:00

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Глава региона указал на необходимость приведения в порядок некоторых районных больниц.

- Объявляю пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения Пензенской области, - поставил задачу Иван Белозерцев. - Часть больниц мы уже привели в порядок или начали приводить. Но сегодня необходимо систематизировать эту работу в виде программы. Люди должны лечиться в комфортных условиях.

Глава областной исполнительной власти поручил подготовить конкретные предложения по обновлению помещений и материально-технической базы лечебных заведений, определить перечень больниц, где будет проведён ремонт, а также объём его финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU