2020-05-25T14:03:31+03:00
Здоровье

В Пензенской области подготовят пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения

Соответствующее поручение озвучил сегодня губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава региона указал на необходимость приведения в порядок некоторых районных больниц.

- Объявляю пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения Пензенской области, - поставил задачу Иван Белозерцев. - Часть больниц мы уже привели в порядок или начали приводить. Но сегодня необходимо систематизировать эту работу в виде программы. Люди должны лечиться в комфортных условиях.

Глава областной исполнительной власти поручил подготовить конкретные предложения по обновлению помещений и материально-технической базы лечебных заведений, определить перечень больниц, где будет проведён ремонт, а также объём его финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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