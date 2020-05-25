Пенсионерка из Кузнецка отдала 100 тысяч рублей, желая помочь сыну избежать ответственности

25 Май 2020 2020-05-25T13:59:03+03:00

Но на самом деле, родственник женщины не попадал ни в какое ДТП, и все это время пострадавшая общалась с мошенником

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85-летняя жительница Кузнецка обратилась в полицию. Женщина рассказала, что вечером 23 мая ей позвонил неизвестный, который рассказал, что ее сын попал в ДТП и ему грозит наказание. Но его можно избежать, если заплатить 300 тысяч рублей.

Женщина поверила незнакомцу, но ответила, что у нее есть только треть этой суммы. Собеседник согласился и на это и потребовал передать деньги другому мужчине, который спустя некоторое время зашел к пенсионерке. Лицо незнакомца закрывала медицинская маска. Через приоткрытую входную дверь женщина передала ему наличные.

Впоследствии она пояснила полицейским, что знала о подобных способах обмана. По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU