В Пензенской области больше половины тяжелых больных с пневмонией не обращались в поликлиники

25 Май 2020 2020-05-25T11:43:19+03:00

Об этом сообщила сегодня и.о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова

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По ее словам, с 15 мая пациентов с легкой формой пневмонии лечат на дому – за исключением пенсионеров старше 65 лет: их госпитализируют в любом случае.

- Мы провели мониторинг «тяжелых» больных. 65% пациентов в Пензе не обращались в поликлиники за помощью, - отметила Оксана Чижова. - В некоторых районах области этот показатель доходит до 85%.

Главный врач областной больницы им. Бурденко Вячеслав Космачев отметил, что в учреждении сейчас находятся на лечении 719 человек, из них более 580 – с пневмониями. Несмотря на достаточное количество лекарств, кислорода, средств защиты, работа ведется напряженная.

- К сожалению, не все жители Пензенской области относятся к проблеме серьезно. Я настаиваю на сохранении режима самоизоляции, - отметил врач.

Сложность работы подтвердил и главврач больницы КИМ Сергей Рыбалкин:

- В нашем учреждении лечатся 422 пациента с пневмониями. Порой поступают целые семьи - дети с родителями, супруги.

Губернатор Иван Белозерцев поручил усилить информационную работу с населением:

- Большая часть больных, которых привозят уже на «скорой» с большой температурой, лечились самостоятельно, ждали до последнего. Если бы они вовремя обратились к врачам, то не попали бы в категорию тяжелобольных. Это означает, что до людей не доводят информацию о серьезности ситуации.

Глава региона призвал подключить к работе глав районов, медицинских сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU