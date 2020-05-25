В Пензе росгвардейцы предотвратили кражу металла с территории детского сада
Нарушители были задержаны на месте
ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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Экипаж Росгвардии, патрулируя Октябрьский район Пензы, заметил двух мужчин, несущих металлическое изделие длиной в несколько метров. Правоохранители решили уточнить у граждан, где они ее взяли.
Мужчины 63 и 47 лет начали путаться в версиях, а после честно признались, что утащили конструкцию с территории детского сада. Граждане были задержаны росгвардейцами на месте. Как пояснили задержанные, они планировали использовать изделие из металла для личных нужд.
Для дальнейшего разбирательства злоумышленников передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU