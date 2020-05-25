2020-05-25T10:28:37+03:00
Происшествия

По факту гибели пенсионеров на пожаре в Мордовии проводится доследственная проверка

По ее результатам будет принято процессуальное решение
Анна ЧЕРНАЯ
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В ночь на 24 мая в Ичалковском районе Мордовии произошел пожар, на котором погибли супруги-пенсионеры. Их дочь, приехавшая погостить к родителям, выжила.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. Назначены судебные медицинские экспертизы в целях установления причины смерти погибших, пожарно-техническая экспертиза для установления причины возникновения пожара, следователем СК осмотрено место происшествия, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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