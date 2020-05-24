15 тысяч жителей Пензенской области получили бесплатные продуктовые наборы

24 Май 2020 2020-05-24T17:21:14+03:00

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В апреле-мае в рамках Всероссийской акции «МыВместе» реализуется проект «Продуктовая помощь», цель которого – помощь гражданам от 65 лет. Пенсионеры могут оставить заявку через горячую линию или иным путем в системе «ОНФ. Помощь» и получить бесплатный продуктовый набор.

В Пензенской области такая помощь оказана уже 15 тысячам граждан. За период проведения акции помощь будет оказана 20 тысяч жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU