15 тысяч жителей Пензенской области получили бесплатные продуктовые наборы
Все го же помощь планируется оказать 20 тысячам граждан
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В апреле-мае в рамках Всероссийской акции «МыВместе» реализуется проект «Продуктовая помощь», цель которого – помощь гражданам от 65 лет. Пенсионеры могут оставить заявку через горячую линию или иным путем в системе «ОНФ. Помощь» и получить бесплатный продуктовый набор.
В Пензенской области такая помощь оказана уже 15 тысячам граждан. За период проведения акции помощь будет оказана 20 тысяч жителей области.
ИСТОЧНИК KP.RU