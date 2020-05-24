2020-05-24T16:30:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии коронавирусом заболел еще один ребенок

За сутки в республике подтвердились еще 32 новых случая заболевания
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

По данным регионального оперативного штаба, основная часть новых случаев выявлены в Рузаевском районе и городском округе Саранск. Два пациента - жители Зубово-Полянского района, по одному - из Ковылкинского, Торбеевского, Атяшевского и Кочкуровского районов.

Пять человек из них старше 60 лет, семеро - моложе 30 лет. Самой пожилой из заболевших 85 лет, самому юному - 10 лет.

Всего в республике выявлено 1612 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 542 человека. Скончались 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
15 тысяч жителей Пензенской области получили бесплатные продуктовые наборы
В Мордовии коронавирусом заболел еще один ребенок
В Саранске на несколько дней ограничат движение на улице Щорса
Погибли, вернувшись за документами: в Мордовии пожар унес две жизни
Семь ударов кувалдой за оскорбление супруги
Соседям удалось вытащить мужчину из горящей квартиры
Средства защиты и социальная разметка – правило без исключений
Парковка на детской площадке в Пензе – дорого
В Мордовии от коронавируса вылечились 542 человека
Подающая надежды 19-летняя студентка из Рузаевки
Росгвардейцы задержали нарушителя, который пытался попасть в Заречный
В Пензенской области подвели итоги детского творческого конкурса «Полицейский дядя Степа»
Его еще называют "витамином солнца"
Кинологи МВД Мордовии приступили к дрессировке молодых собак [ВИДЕО]
Пензенцы могут сдать кровь на территории ДС «Буртасы»
За мошенничество студент из Самары сел на подписку о невыезде
Аграрии Пензенской области названы в числе лучших в России
Подозревается в получении взятки
В Мордовии река Мокша станет чистой
Дистанционные сервисы помогут передать показания счетчиков электроэнергии
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
Школы Пензенской области получили еще 16 автобусов
В Пензенской области засидевшийся гость получил стулом по голове
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
В Мордовии на трассе опрокинулся автомобиль
Обучение детей-сирот в интернатах в режиме повышенной готовности