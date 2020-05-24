В Мордовии коронавирусом заболел еще один ребенок

24 Май 2020 2020-05-24T16:30:33+03:00

За сутки в республике подтвердились еще 32 новых случая заболевания

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По данным регионального оперативного штаба, основная часть новых случаев выявлены в Рузаевском районе и городском округе Саранск. Два пациента - жители Зубово-Полянского района, по одному - из Ковылкинского, Торбеевского, Атяшевского и Кочкуровского районов.

Пять человек из них старше 60 лет, семеро - моложе 30 лет. Самой пожилой из заболевших 85 лет, самому юному - 10 лет.

Всего в республике выявлено 1612 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 542 человека. Скончались 12.

ИСТОЧНИК KP.RU