В Мордовии коронавирусом заболел еще один ребенок
За сутки в республике подтвердились еще 32 новых случая заболевания
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
По данным регионального оперативного штаба, основная часть новых случаев выявлены в Рузаевском районе и городском округе Саранск. Два пациента - жители Зубово-Полянского района, по одному - из Ковылкинского, Торбеевского, Атяшевского и Кочкуровского районов.
Пять человек из них старше 60 лет, семеро - моложе 30 лет. Самой пожилой из заболевших 85 лет, самому юному - 10 лет.
Всего в республике выявлено 1612 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 542 человека. Скончались 12.
ИСТОЧНИК KP.RU