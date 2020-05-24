Погибли, вернувшись за документами: в Мордовии пожар унес две жизни
Сегодня в 3:15 утра в пожарно-спасательную службу Ичалковского района поступило сообщение о пожаре в селе Вечкусы. Горел дом на улице Краснослободской.
В момент, когда пожар был обнаружен, внутри находились три человека: женщина и ее пожилые родители. Все они успели покинуть дом, но потом пенсионеры решили вернуться за документами. К сожалению, выйти обратно им уже не удалось.
К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, пламя успело охватить не только жилое здание, но и дворовые постройки. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU