2020-05-24T11:34:01+03:00
Происшествия

Семь ударов кувалдой за оскорбление супруги

В Мордовии мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого
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Рузаевским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ночью 15 марта мужчина совместно со знакомыми употреблял спиртное в одной из квартир в п. совхоз «Красное сельцо» Рузаевского района. Во время застолья один из присутствующих оскорбил его супругу.

Спустя некоторое время мужчина пришел в квартиру обидчика. И прихваченной с собой кувалдой нанес хозяину по голове не менее семи ударов и удар по телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершения преступления мужчина явился в полицию, оформив явку с повинной.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Рузаевский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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