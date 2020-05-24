2020-05-24T09:54:44+03:00
Происшествия

Соседям удалось вытащить мужчину из горящей квартиры

В Пензенской области следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя при пожаре
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Ночью, 23 мая, в одной из квартир, расположенной на третьем этаже дома по улице Победы в Мокшане, произошло возгорание. Соседям удалось вытащить из квартиры хозяина жилища 1946 года рождения, однако признаков жизни он уже не подавал.

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины при пожаре.

При первоначальном осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели пенсионера и причины произошедшего пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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