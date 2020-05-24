Соседям удалось вытащить мужчину из горящей квартиры

24 Май 2020 2020-05-24T09:54:44+03:00

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Ночью, 23 мая, в одной из квартир, расположенной на третьем этаже дома по улице Победы в Мокшане, произошло возгорание. Соседям удалось вытащить из квартиры хозяина жилища 1946 года рождения, однако признаков жизни он уже не подавал.

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины при пожаре.

При первоначальном осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели пенсионера и причины произошедшего пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU