2020-05-24T09:01:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Средства защиты и социальная разметка – правило без исключений

В Саранске за нарушение требований Указа Главы Республики Мордовия на объекты торговли составлен 21 акт
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Администрации городского округа СаранскФото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск
Изменить размер текста:

Указом Главы Республики Мордовия о режиме повышенной готовности установлены правила работы объектов торговли, сферы услуг (парикмахерских и салонов красоты) и аптек с целью предупредить распространения коронавирусной инфекции.

В Саранске контроль соблюдения установленного регламента осуществляют созданные в администрации города специальные мобильные группы. Должностные лица уполномочены на составление актов фиксации правонарушений.

В результате мониторинга деятельности объектов торговли с 8 по 20 мая были выявлены следующие недостатки: отсутствие социальной разметки и средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) для покупателей, зафиксированы случаи нарушения перчаточного режима со стороны продавцов и покупателей.

По информации пресс-службы Администрации Саранска, по итогам рейдов составлен 21 акт. Вместе с фотоматериалами документы направлены в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия для принятия мер в соответствии с полномочиями.

Группы мониторинга в Саранске продолжают свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Средства защиты и социальная разметка – правило без исключений
Парковка на детской площадке в Пензе – дорого
В Мордовии от коронавируса вылечились 542 человека
Подающая надежды 19-летняя студентка из Рузаевки
Росгвардейцы задержали нарушителя, который пытался попасть в Заречный
В Пензенской области подвели итоги детского творческого конкурса «Полицейский дядя Степа»
Его еще называют "витамином солнца"
Кинологи МВД Мордовии приступили к дрессировке молодых собак [ВИДЕО]
Пензенцы могут сдать кровь на территории ДС «Буртасы»
За мошенничество студент из Самары сел на подписку о невыезде
Аграрии Пензенской области названы в числе лучших в России
Подозревается в получении взятки
В Мордовии река Мокша станет чистой
Дистанционные сервисы помогут передать показания счетчиков электроэнергии
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
Школы Пензенской области получили еще 16 автобусов
В Пензенской области засидевшийся гость получил стулом по голове
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
В Мордовии на трассе опрокинулся автомобиль
Обучение детей-сирот в интернатах в режиме повышенной готовности