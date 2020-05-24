Средства защиты и социальная разметка – правило без исключений
Указом Главы Республики Мордовия о режиме повышенной готовности установлены правила работы объектов торговли, сферы услуг (парикмахерских и салонов красоты) и аптек с целью предупредить распространения коронавирусной инфекции.
В Саранске контроль соблюдения установленного регламента осуществляют созданные в администрации города специальные мобильные группы. Должностные лица уполномочены на составление актов фиксации правонарушений.
В результате мониторинга деятельности объектов торговли с 8 по 20 мая были выявлены следующие недостатки: отсутствие социальной разметки и средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) для покупателей, зафиксированы случаи нарушения перчаточного режима со стороны продавцов и покупателей.
По информации пресс-службы Администрации Саранска, по итогам рейдов составлен 21 акт. Вместе с фотоматериалами документы направлены в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия для принятия мер в соответствии с полномочиями.
Группы мониторинга в Саранске продолжают свою работу.
ИСТОЧНИК KP.RU