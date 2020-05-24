Средства защиты и социальная разметка – правило без исключений

24 Май 2020 2020-05-24T09:01:50+03:00

В Саранске за нарушение требований Указа Главы Республики Мордовия на объекты торговли составлен 21 акт

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Указом Главы Республики Мордовия о режиме повышенной готовности установлены правила работы объектов торговли, сферы услуг (парикмахерских и салонов красоты) и аптек с целью предупредить распространения коронавирусной инфекции.

В Саранске контроль соблюдения установленного регламента осуществляют созданные в администрации города специальные мобильные группы. Должностные лица уполномочены на составление актов фиксации правонарушений.

В результате мониторинга деятельности объектов торговли с 8 по 20 мая были выявлены следующие недостатки: отсутствие социальной разметки и средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) для покупателей, зафиксированы случаи нарушения перчаточного режима со стороны продавцов и покупателей.

По информации пресс-службы Администрации Саранска, по итогам рейдов составлен 21 акт. Вместе с фотоматериалами документы направлены в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия для принятия мер в соответствии с полномочиями.

Группы мониторинга в Саранске продолжают свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU