Парковка на детской площадке в Пензе – дорого

24 Май 2020 2020-05-24T08:27:24+03:00

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Специалисты администрации Октябрьского района провели рейд по выявлению административных правонарушений, связанных с размещением транспортных средств на газонах, а также на детских или спортивных площадках.

В ходе осмотра территорий по улицам Ульяновской, Минской, Лунинской, Аустрина и Можайского члены рабочей группы составили акты, фиксирующие нарушения. Владельцам автомашин оставлены приглашения в администрацию Октябрьского района для составления протоколов.

Согласно ст. 3.4. Закон Пензенской области №1506-ЗПО от 02.04.2008 «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях» размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадках влечет наложение административного штрафа. Гражданам грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей, должностным лицам - от одной тысячи до трех тысяч рублей, юридическим лицам - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU