В Мордовии от коронавируса вылечились 542 человека

23 Май 2020 2020-05-23T16:29:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в республике было зарегистрировано 32 новых случая заболевания. Восемь из них - в Рузаевке, по шесть случаев – в Дубенском районе и в Саранске, остальные в Зубово-Полянском, Ромодановском, Лямбирском, Большеберезниковском, Атюрьевском и Атяшевском районах. Возраст новых пациентов – от 18 до 80 лет.

Пять человек из общего числа заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в республике выявлено 1580 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 542 человека. Скончались 12.

ИСТОЧНИК KP.RU