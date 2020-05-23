2020-05-23T16:29:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии от коронавируса вылечились 542 человека

Обнародована статистика на 23 мая
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в республике было зарегистрировано 32 новых случая заболевания. Восемь из них - в Рузаевке, по шесть случаев – в Дубенском районе и в Саранске, остальные в Зубово-Полянском, Ромодановском, Лямбирском, Большеберезниковском, Атюрьевском и Атяшевском районах. Возраст новых пациентов – от 18 до 80 лет.

Пять человек из общего числа заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в республике выявлено 1580 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 542 человека. Скончались 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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