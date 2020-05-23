2020-05-23T15:50:25+03:00
Происшествия

Подающая надежды 19-летняя студентка из Рузаевки

В Мордовии полицейские раскрыли серию мошенничеств в сети интернет
Виктор ВИКТОРОВ
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Следователи ОМВД России по Рузаевскому району завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 19-летней студентки из Рузаевки. Ее обвиняют в мошенничестве. Жертвами девушки в сети интернет стали жители Москвы, Брянска, Воркуты, Надыма и других городов.

Во время предварительного следствия установлено, что летом 2018 года в одной из социальных сетей девушка создала страницу под вымышленным ником. На ней разместила посты с предложениями о продаже одежды и обуви по ценам ниже рыночных.

Потенциальным клиентам она говорила, что сотрудничает с одним из крупнейших торговых центров Москвы и готова принять заказ, оформить доставку любым удобным способом. Обязательное условие покупки - предоплата.

Скачанные из интернета фотографии одежды и предложенная стоимость привлекали внимание пользователей сети, они переводили деньги за пальто, платья, костюмы, сапожки на карту продавца. Многие пользователи оказывались заблокированными после того как средства поступали на счет.

Спустя время обманутые покупатели обращались с заявлениями в полицию. Правоохранители установили причастность к совершению преступления девушки из Мордовии. В уголовном деле, которое передано в Рузаевский суд, семеро потерпевших. Суммы перечислений варьировались от 3 до 7,5 тысяч рублей, в общей сложности ущерб составил около 40 тысяч рублей, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия.

Свою вину в содеянном обвиняемая признала, она пояснила, что потратила деньги на личные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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