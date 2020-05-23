Росгвардейцы задержали нарушителя, который пытался попасть в Заречный
Мужчина был передан в руки полиции для дальнейшего разбирательства
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Военнослужащие воинской части по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии задержали правонарушителя, который пытался попасть на территорию ЗАТО «Заречный» через охраняемый периметр.
О сработавшей сигнализации оператор доложила начальнику караула. На месте военнослужащие обнаружили нарушителя. Мужчина признался, что видел предупредительные указатели, но проигнорировал их.
В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU