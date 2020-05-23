2020-05-23T15:31:40+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали нарушителя, который пытался попасть в Заречный

Мужчина был передан в руки полиции для дальнейшего разбирательства
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Военнослужащие воинской части по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии задержали правонарушителя, который пытался попасть на территорию ЗАТО «Заречный» через охраняемый периметр.

О сработавшей сигнализации оператор доложила начальнику караула. На месте военнослужащие обнаружили нарушителя. Мужчина признался, что видел предупредительные указатели, но проигнорировал их.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии от коронавируса вылечились 542 человека
Подающая надежды 19-летняя студентка из Рузаевки
Росгвардейцы задержали нарушителя, который пытался попасть в Заречный
В Пензенской области подвели итоги детского творческого конкурса «Полицейский дядя Степа»
Его еще называют "витамином солнца"
Кинологи МВД Мордовии приступили к дрессировке молодых собак [ВИДЕО]
Пензенцы могут сдать кровь на территории ДС «Буртасы»
За мошенничество студент из Самары сел на подписку о невыезде
Аграрии Пензенской области названы в числе лучших в России
Подозревается в получении взятки
В Мордовии река Мокша станет чистой
Дистанционные сервисы помогут передать показания счетчиков электроэнергии
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
Школы Пензенской области получили еще 16 автобусов
В Пензенской области засидевшийся гость получил стулом по голове
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
В Мордовии на трассе опрокинулся автомобиль
Обучение детей-сирот в интернатах в режиме повышенной готовности