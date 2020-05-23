2020-05-23T15:17:19+03:00
Общество

В Пензенской области подвели итоги детского творческого конкурса «Полицейский дядя Степа»

Награждение победителей состоится позже, когда наладится обстановка в регионе
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Поделка Даниила Китаева примет участие в заключительном этапе конкурса.Поделка Даниила Китаева примет участие в заключительном этапе конкурса.Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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В управлении МВД России по Пензенской области завершился отборочный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». На суд жюри было представлено 105 работ от 115 человек в возрасте от 6 до 14 лет. Они изготовили поделки и игрушки, выполненные в различных техниках.

Конкурсная комиссия, в состав которой входили сотрудники УМВД и члены Общественного совета при управлении, определила авторов лучших работ. Ими стали:

-1 место – Даниил Китаев, 12 лет (Наровчат);

- 2 место – Илья Тимофеев, 14 лет (Пенза);

- 3 место – Максим Прошкин, 6 лет (Заречный).

Работа Даниила Китаева примет участие в заключительном этапе всероссийского конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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