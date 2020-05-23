В Пензенской области подвели итоги детского творческого конкурса «Полицейский дядя Степа»
В управлении МВД России по Пензенской области завершился отборочный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». На суд жюри было представлено 105 работ от 115 человек в возрасте от 6 до 14 лет. Они изготовили поделки и игрушки, выполненные в различных техниках.
Конкурсная комиссия, в состав которой входили сотрудники УМВД и члены Общественного совета при управлении, определила авторов лучших работ. Ими стали:
-1 место – Даниил Китаев, 12 лет (Наровчат);
- 2 место – Илья Тимофеев, 14 лет (Пенза);
- 3 место – Максим Прошкин, 6 лет (Заречный).
Работа Даниила Китаева примет участие в заключительном этапе всероссийского конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU